В Самарском «Дворце ветеранов» открывается выставка о жизни в тыловом городе Куйбышеве
1 сентября 2017 16:58
106
Центральной фигурой экспозиции стал Филипп Антонович Разумцев - рабочий цеха на заводе им. Фрунзе. По воле случая до наших дней сохранился его рукописный дневник: небольшая тетрадь, в которой почти каждый день Филипп Антонович делал небольшие записи о положении дел в тылу. Описание жизни в тыловом городе Куйбышеве передает драматический дух эпохи сороковых и изобилует драматическими моментами.
Выставка дополнена коллекцией подлинных артефактов военного времени, благодаря которым потускневшие краски прошлого обретают новую силу: нехитрый быт солдата – котелок, кружка, ложка, походная фляжка, нательный медальон с фотокарточкой дорогих сердцу людей; письма с обещаниями разгромить фашистов и вернуться живым и здоровым к порогу родного дома.
Выставка размещена в фойе 2-ого этажа МБУ «Дворец ветеранов» и открыта для свободного осмотра, сообщает пресс-служба администрации Самары.
Фото samadm.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
1 сентября 2017 17:19
Для участников и гостей праздника на протяжении всего дня будет организована развлекательная программа, включающая выступление творческих коллективов и... Социум
80
1 сентября 2017 16:58
Центральной фигурой экспозиции стал Филипп Антонович Разумцев - рабочий цеха на заводе им. Фрунзе. Социум
99
1 сентября 2017 16:43
Сегодня Самарский филиал ЦСКА объединяет около 1,5 тысяч спортсменов разных возрастов: от 5 лет в гимнастике и велоспорте до 50 в пулевой и стендовой... Социум
78
Здравоохранение
1 сентября 2017 16:21
Сделать прививку против гриппа можно в любой поликлинике по месту жительства. Здравоохранение
110
30 августа 2017 15:29
Наибольшую опасность представляют энтеровирусные инфекции для детей. В основном болеют дети от 7 до 14 лет. На сегодняшний день по предварительным диагнозам... Здравоохранение
275
29 августа 2017 19:20
Ритуалы перед сном - как сделать так, чтобы малыш сладко спал Для тех, кто хочет обеспечить максимально комфортные условия для малыша во время его сна ночью, есть... Здравоохранение
74
Новости медицины
29 августа 2017 21:52Антитела к антигенам описторхисов
Описторхисы – гельминты, являющиеся плоскими червями и вызывающими такое патологическое состояние как описторхоз. Новости медицины
67
24 августа 2017 14:24Об эффективности EMS-тренировок
EMS-тренировка представляет собой систему, которая воздействует на мышцы устройством посылающим электрические сигналы через электроды. Новости медицины
88
21 августа 2017 21:42Бактериологический посев
Бактериологический посев (он же бак посев ) – метод исследования естественных жидкостей организма человека (моча, сперма и так далее) на наличие... Новости медицины
140
Туризм
29 августа 2017 09:27
Там к концу августа зарегистрированы более 30 тысяч случаев заболевания. Туризм
226
28 августа 2017 10:41
Фирма приостановила работу 24 августа из-за низкого спроса. Туризм
200
24 августа 2017 13:52
Необходимо не только побывать в месте, изображенном на открытке, но и узнать о нем более подробно. Туризм
207
Образование
1 сентября 2017 15:53
Рособрнадзор совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации в рамках поручения Президента Российской Федерации проводит проверку соблюдения во... Образование
79
1 сентября 2017 13:07
В целом учебный год начался для 15,5 млн российских школьников. Образование
121
1 сентября 2017 09:12
Сегодня начинается новый учебный год. Образование
139
Культура
1 сентября 2017 13:37
Обновилось не только руководство, но и труппа. Культура
133
30 августа 2017 11:10
Первым спектаклем станет «Лебединое озеро». Культура
185
29 августа 2017 23:31
В Самару Дмитрий Коган был приглашен в 2011 году на пост художественного руководителя Филармонии. Этот пост он занимал почти два года. Культура
391
Мода
29 августа 2017 19:15
Если вы являетесь поклонником реалити-шоу дом 2 свежие выпуски всегда можно посмотреть на сайте абсолютно бесплатно, в отличном качестве, с прекрасным... Мода
63
28 августа 2017 13:37
У каждого человека есть свой любимый аромат. Понятно, что найти его может быть совсем непросто. Поэтому, многие тратят на это достаточно времени и сил. Мода
96
17 августа 2017 16:54Женские сумки Gucci: для тех, кто знает толк в стиле и красоте
Если нужно приобрести сумочку Gucci, стоит заглянуть в интернет-магазин z077.ru. Здесь каждая модница найдет для себя отличное решение под любой повод. Мода
204
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
779
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
548
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
7359
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
1528
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
6096
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1935
Фоторепортажи
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
675
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2320
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
2129
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
1766
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1928
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
6202
Мероприятия