В Самарском «Дворце ветеранов» открывается выставка о жизни в тыловом городе Куйбышеве

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Центральной фигурой экспозиции стал Филипп Антонович Разумцев - рабочий цеха на заводе им. Фрунзе. По воле случая до наших дней сохранился его рукописный дневник: небольшая тетрадь, в которой почти каждый день Филипп Антонович делал небольшие записи о положении дел в тылу. Описание жизни в тыловом городе Куйбышеве передает драматический дух эпохи сороковых и изобилует драматическими моментами.Выставка дополнена коллекцией подлинных артефактов военного времени, благодаря которым потускневшие краски прошлого обретают новую силу: нехитрый быт солдата – котелок, кружка, ложка, походная фляжка, нательный медальон с фотокарточкой дорогих сердцу людей; письма с обещаниями разгромить фашистов и вернуться живым и здоровым к порогу родного дома.Выставка размещена в фойе 2-ого этажа МБУ «Дворец ветеранов» и открыта для свободного осмотра, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото samadm.ru