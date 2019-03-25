В Самарском Доме архитектора состоится круглый стол «Реальные планы по Реальному училищу»
25 марта 2019 17:29
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27 марта в 18.00 в Доме архитектора Самарское региональное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) проведет круглый стол «Реальные планы по Реальному училищу». Представители общественности, власти, экспертных сообществ и неравнодушные горожане обсудят сегодняшнее состояние объекта культурного наследия федерального значения и планы по консервации, реставрации и приспособлению памятника архитектуры для современного использования.
Год назад, 1 марта 2018-го региональное отделение ВООПИиК проводило круглый стол «Реальное училище: пути спасения», на котором обсуждали проведение срочных противоаварийных работ на памятнике. Вскоре Департамент градостроительства Самары объявил торги на проект консервации. Разработку проекта завершили осенью, а региональное управление охраны памятников согласовало его в ноябре 2018 года.
Тем не менее, срочные противоаварийные работы на объекте так и не начались. Здание Реального училища с частично отсутствующей кровлей и окнами продолжает подвергаться воздействию осадков, рекордное количество которых выпало этой зимой. Объект культурного
наследия федерального значения вновь находится под угрозой разрушения.
Участники круглого стола обсудят причины, по которым до сих пор не началось восстановление памятника, а также алгоритм выделения средств и сроки выполнения первоочередных противоаварийных работ. Кроме того, речь пойдет о перспективах реставрации и дальнейшего использования объекта.
«Год назад мы говорили о первостепенных мерах по спасению объекта, а также дальнейших путях развития ситуации, которые привели бы к реставрации памятника, - говорит председатель совета регионального отделения ВООПИиК Нина Казачкова, - Пришло время обсудить наши действия и бездействия, провести работу над ошибками и, наконец-то, в преддверии 170-й годовщины провозглашения Самарской губернии наметить реальные планы по Реальному училищу. Нам всем необходим открытый конструктивный разговор!
Реальное училище (ул. Алексея Толстого, 31) - один из самых значимых для истории и архитектуры Самары и Самарской области объект культурного наследия - находится под угрозой разрушения. Здание, где учились Алексей Толстой, Глеб Кржижановский, нобелевский лауреат Николай Семенов, а до этого была провозглашена Самарская губерния, сейчас пустует, а значительная часть его кровли разрушена пожарами последних лет. Это приводит к разрушению уникальных интерьеров памятника архитектуры начала ХХ века и его несущих конструкций, передает пресс-служба ВООПИиК.
Фото: «СО» ОНЛАЙН
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