В Самарском Доме архитектора откроется выставка «Архитектурная открытка»

«Архитектурная открытка» - это совокупность многих интересных проектов, таких как: Самарская архитектура 19-21 веков; выставка «Самарская архитектура на перекрестке времени и культуры», мультимедийная коллекция «Будущее архитектуры Самары» (проекты и градостроительные исследования студентов-архитекторов и преподавателей Академии строительства и архитектуры СамГТУ), книжный киоск, издательская коллекция Самарского Союза архитектора России по архитектуре Самары и Самарской губернии.Для гостей мероприятия экскурсию по выставке проведут председатель правления Самарского Союза архитекторов России Юрий Михайлович Корякин и член правления Самарского Союза архитекторов России Наталия Геннадьевна Кучер.Выставка продлится до конца июля 2018 года.Время работы: с 10.00 до 19.00, сообщает пресс-служба администрации Самары.