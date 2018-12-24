В Самарском мультимедийном парке «Россия — Моя история» пройдет Зимний фестиваль с яркой программой

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В течение праздничных дней гостей ждут:Любимые поколениями фильмы! С 3 по 8 января в кинозале Исторического парка пройдет серия бесплатных кинопоказов – это классика! Лучшие картины создадут праздничное настроение, которого все так ждут в Новый год! Начало в 14 часов!3 января – «Кавказская пленница»4 января – «Служебный роман»5 января – «Карнавал»6 января – «Мы из джаза»7 января – «Джентльмены удачи»8 января – «Белое солнце пустыни».Выставка детских рисунков в галерее Исторического парка. Свои работы представили юные художники детского сада «Теремок» села Красный Яр. Воспитанники художественной студии при дошкольном образовательном учреждении – постоянные участники региональных и всероссийских выставок. Вход свободный.4 и 6 января в 11 и в 15 часов – новогодние представления, интерактивный спектакль у елки с участием артистов Самарского Художественного театра.7 января – семейный праздник «Главная Историческая Елка». Рождественский концерт, спектакль и подведение итогов конкурса новогодней игрушки с историей!/0+, стоимость 350 рублей/С 24 декабря по 13 января тематические экскурсии «Новогодние традиции» имастер-класс «История новогодней игрушки» /6+, стоимость 300 рублей/А также – фотозона с новогодними костюмами!30 декабря - парк работает по обычному расписанию31 декабря, 1 и 2 января - выходные дни, парк закрытс 3 по 8 января - парк работает по обычному расписанию, передает пресс-служба облправительства.