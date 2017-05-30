В Самарской таможне состоялся конкурс талантов

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В Самарской таможне проведен первый этап двадцать второго смотра-конкурс самодеятельного художественного творчества, посвященного служению и любви к отечеству, патриотическому отношению к родному краю, к необъятным просторам России.Накануне смотра прошло открытие выставки декоративно-прикладного творчества сотрудников Самарской таможни и членов их семей. Порадовало разнообразие представленных работ, которые талантливо созданы руками мастеров различных возрастных категорий, самой юной участнице всего пять лет. На выставочных стендах были представлены экспонаты, выполненные разнообразной техникой, продолжающие культурные традиции самарской земли. Выставку посетили и оценили творческие работы не только должностные лица Самарской таможни, но и ветераны таможенной службы, которые в разные годы работали в таможне.Смотр-конкурс самодеятельного художественного творчества напоминал концерт, где артистами разных жанров на некоторое время становились таможенники и их дети. Перед началом концерта выступил заместитель начальника Самарской таможни по работе с кадрами Губарев Юрий Александрович. Он пожелал всем участникам успешного выступления и отметил, что конкурсы самодеятельного художественного творчества дают возможность раскрыть свои таланты в различных областях искусства, способствует укреплению чувства патриотизма и любви к Родине.Участники конкурса продемонстрировали свои яркие таланты, одарили зрителей бесценной творческой энергией душевности и добра. Ни один номер не оставил присутствующих безучастными, поскольку в выступлениях были искренность, талант и вдохновение.