В Самарской таможне состоялось награждение представителей СМИ

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На протяжении 2018 года журналисты приглашенных на мероприятие изданий инициативно работали с пресс-службой Самарской таможни, информируя граждан о нововведениях таможенного законодательства, деятельности таможенных органов, интересно и ярко освещая работу таможенных постов, отделов, и всей Самарской таможни в целом.За данную творческую деятельность начальник Самарской таможни генерал-майор таможенной службы Владимир Ильич Данченков поблагодарил представителей средств массовой информации и вручил «Благодарственные письма».Активная работа журналистов помогла в течение 2018 года отделению по связям с общественностью Самарской таможни проводить успешную работу с телеканалами, печатными иэлектронными изданиями. Организовывать пресс-конференции, размещать публикации материалов по таможенной тематике в региональных и федеральных печатных изданиях. Систематическиорганизовывать выступления в средствах массовой информации начальника Самарской таможни, его заместителей, начальников таможенных постов и начальников структурных подразделений. В печатных средствах массовой информации, на телевидении и интернет-изданиях размещать информацию, как о нарушениях таможенных правил, функциях таможенных постов, нововведениях в таможенном законодательстве, так и объективно показывать образ современного таможенника.Во время церемонии награждения начальник Самарской таможни подчеркнул, что в новом 2019 году хотелось еще большей заинтересованности у журналистов к вопросам таможни, ведь работа таможенных органов важная составляющая экономической безопасности страны.« Хочется верить, уважаемые журналисты, что своей успешной деятельностью вы напишите немало ярких страниц о таможенной службе Российской Федерации», - обратился к участникам мероприятия ВладимирДанченков, передает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни