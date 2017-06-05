В Самарской таможне состоялась выставка детских рисунков и поделок

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На выставочных стендах представлены экспонаты, выполненные разнообразной техникой: вязанные крючком, вышитые бисером, декупаж, картины, написанные маслом и созданные из гипса. Войдя в зал выставки, попадаешь в мир красочной палитры талантливых людей - здесь порхают яркие бабочки на детских рисунках, растут миниатюрные деревья с листьями-камушками, цветут яркие сады из цветной бумаги. Плещется речка, и золотятся лучи солнца на пейзажах многих фоторабот.От всей выставки исходит какой-то добрый свет мастерства, поэтому хочется задержаться подольше, постоять и проникнуться радостью творчества и любви к родной природе.Выставку посетили и оценили творческие работы не только должностные лица Самарской таможни, но и ветераны таможенной службы, которые в разные годы работали в таможне, сообщает пресс-служба Самарской таможни.Фото: пресс-служба Самарской таможни