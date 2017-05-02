В Самарской таможне прошла экскурсия для школьников, которые планируют поступать на специальность «Таможенное дело» в СамГТУ

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В музейной комнате таможни школьникам была предоставлена возможность познакомиться с историей возникновения таможенного дела и с этапами создания Самарской таможни. Для будущих таможенников была изложена интересная лекция по выявлению правонарушений и приведены наглядные примеры задержания контрафакта, которые широко представлены в музейной экспозиции. Школьникам было интересно увидеть предметы, которые нарушители использовали при попытке ввоза на территорию Российской Федерации холодного оружия, наркотиков и других запрещенных товаров.Ребята с интересом рассматривали фотоальбомы, в которых изложены фотоотчеты о деятельности шести таможенных постов и работе специального отряда быстрого реагирования. До сведения ребят была доведена информация о создании самой музейной комнаты, порядок сбора экспонатов, каждый из которых маленькая веха в большой биографии таможни на самарской земле.Важным направлением в реализации программы по совершенствованию процесса патриотического воспитания должностных лиц таможни и сохранению историко-культурного наследия страны является пропаганда таможенного дела и популяризации профессии таможенника, сообщает пресс-служба Самарской таможни.