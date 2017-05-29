В Самарской таможне прошел День ветеранов таможенной службы

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29 мая - День ветеранов таможенной службы по-особому дорог людям, которые связали свою судьбу с таможенным делом. По всей стране к этой знаменательной дате таможенники поздравляют своих ветеранов.В преддверии праздника в Самарской таможне традиционно состоялись праздничные мероприятия, на которых чествовали ветеранов таможни. Празднование началось с торжественного собрания организации, где исполняющий обязанности начальника Самарской таможни полковник таможенной службы Виктор Никулин поздравил ветеранов таможенной службы с их праздником, поблагодарил за наставническую работу, которую ведут ветераны. За активное участие в патриотическом воспитании молодых сотрудников многие ветераны были награждены знаком «Почетный ветеран Самарской таможни» и благодарностями.На праздничной церемонии в торжественной атмосфере ветеранская организация Самарской таможни пополнила свои ряды, и в настоящее время региональное отделение ветеранов Самарской таможни стало самым многочисленным в Приволжском управлении и объединяет 302 ветерана. Каждый из вновь принятых в ветеранскую организацию проработал более двадцати лет в таможенных органах и имеет заслуженные награды.Председатель ветеранской организации Самарской таможни Иосиф Иванович Коберский выступил перед собравшимися, отчитался за проделанную работу, также напомнил о многопрофильной социальной помощи, которую представляет ветеранская организация всем членам своего дружного коллектива. Большая часть ветеранов Самарской таможни работает в таможенных органах, находится на ответственных участках таможенной службы, принимает участие в общественной жизни коллектива.Ветераны, не смотря на возраст, проявляют активную жизненную позицию, так и в этот предпраздничный день они не остались проводить свой праздник только в стенах таможни, а отправились в духовную паломническую поездку в село Ташла на святой источник в честь чудотворной иконы Божией Матери «Избавительница от бед». У многих ветеранов хватило духа окунуться в ледяной родник, да еще по всем православным канонам: трижды уйти с головой под воду. Все выходили из купели с улыбками, отмечая, прилив сил и здоровья.Данная закалка тела и духа помогла ветеранам в следующем мероприятии - на турбазе «Ветерок» ветераны провели спортивные состязания в разных видах спорта: волейбол, бадминтон, дартс, настольный теннис, шашки, шахматы, бросание колец. Кульминацией спортивного калейдоскопа стало соревнование по перетягиванию каната, где с молодецкой удалью трижды победили ветераны.