В Самарской публичной библиотеке пройдёт вторая Школа «Том Сойер Фест»

143

Школа поможет запустить фестиваль восстановления исторической среды в других городах, а также поделиться наработанными технологиями и идеями с близкими по духу проектами.В этом году Школа будет проходить параллельно с ежегодным Всероссийским градозащитным съездом. 23 – 24 марта лекции, мастер-классы и дискуссии в рамках образовательной программы будут идти отдельно. А 25 марта пройдёт объединённое заседание, посвящённое наиболее успешным волонтёрским практикам в области сохранения наследия. В качестве экспертов Школы будут выступать организаторы «Том Сойер Феста» из разных городов.«Том Сойер Фест» был придуман в Самаре в 2015 году. В рамках фестиваля тогда было восстановлено три дома. В 2017 году он проходил уже в 11 городах России от Калуги до Томска и от Костромы до Саратова. Всего в рамках фестиваля было восстановлено 28 домов.В прошлом году к проекту присоединился Фонд капитального ремонта Самарской области причем в самой тяжелой части: ремонт несущих деталей и кровли. Это как раз те виды работ, с которыми волонтерам трудно справиться без профессиональной поддержки.Поддержка добровольческого движения – одна из важнейших задач власти на всех уровнях. 2018 год Президент России Владимир Путин объявил годом волонтера и добровольца. «Убежден, именно из тысяч, миллионов душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом, а это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи», - подчеркнул главагосударства Владимир Путин значение волонтерского движения. По словам Президента, это будет год всех граждан России, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила нашей страны, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: Фото: http://samadm.ru