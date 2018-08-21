В Самарской публичной библиотеке пройдет творческий вечер «Эдуард Кондратов. Сам о себе и не только…»

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25 августа 2018 года в 19.00 в «Самарской публичной библиотеке» (ул. Куйбышева, 95) состоится творческий вечер, посвящённый почетному гражданину города Самары, «Заслуженному работнику культуры Российской Федерации», журналисту, писателю и сценаристу Эдуарду Михайловичу Кондратову. Встреча проводится в рамках проекта «Знаменитая Самара – о людях и городе в документальном кино».Для гостей мероприятия организаторы подготовили показ документального фильма «Эдуард Кондратов. Сам о себе и не только…».В качестве почетных гостей в творческом вечере примут участие дочь писателя Лариса Рудякова и Заслуженный артист РСФСР Иван Морозов.В рамках мероприятия организована выставка о жизни и творчестве Эдуарда Кондратова.Вход свободный. передает пресс-служба горадминистрации.