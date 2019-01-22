В Самарской областной юношеской библиотеке состоится «Креативная сессия»

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Идея мероприятия состоит в том, чтобы пофантазировать и представить, каким было бы обучение, если бы его придумали и проводили сами студенты. Участникам программы будет выдана зачетная книжка с указанием как классических (привычных), так и вымышленных,направленных на проявление творческих навыков предметов, подлежащих сдаче.Например, «Литература»: организаторы предлагают студентам сдать видеозачет по литературе. Для этого необходимо будет без подготовки пересказать известные интересные книги на выбор.«Физкультура»: участникам предстоит освоить работу со специальным снарядом - пои (пара шаров, связанных веревкой или цепью), который используется для кручения и жонглирования.«Химия»: ребята будут различать известные лимонады по вкусу.«Театрализация»: студентам предстоит отгадать все театральные загадки, зашифрованные в проекте «Библиовижн» и сделать креативное «селфи» в фотозоне.«Мемсология»: при общении в социальных сетях молодые люди стали чаще использовать фразы, видео, картинки, как правило,остроумного и ироничного содержания. По предмету «мемсология» студентам необходимо будет создать мем о библиотеке.«Приметы»: среди молодежи существует множество студенческих примет, позволяющих легко сдать экзамен или получить зачет автоматом. Участникам нужно будет перечислить знакомые им студенческие суеверия и придумать новые.Аспирант Самарского медицинского университета Луиза Кирасирова выступит перед участниками «Креативной сессии» с лекцией на тему «Почему я не могу проснуться, или Как просыпаться по утрам?!».По итогам мероприятия лучшие студенты получат дипломы «Настоящий студент» и памятные призы от Самарской областной юношеской библиотеки.В 18:00 библиотека приглашает команды студентов и всех желающих на интеллектуальную битву. Соревнование будет проходить по 5 темам, которые будут связаны с литературой, киноиндустрией, науками и т.д.Вход свободный, передает пресс-служба облправительства.