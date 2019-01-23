В Самарской областной юношеской библиотеке пройдет День памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно, вернусь…»

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В день рождения Владимира Семеновича Высоцкого в юношеской библиотеке все будет посвящено памяти этого яркого поэта, актера, певца и композитора. В книжном зале откроется выставка «Высоцкий: я из породы битых, но живучих», на которой будут представлены какпроизведения самого автора, так и книги воспоминаний современников о нем. Также читатели смогут познакомиться с коллекцией пластинок с выступлениями Владимира Высоцкого, увидеть архивные записи его концертов и документальные фильмы о нем.Актерство – одна из ключевых ипостасей личности Высоцкого. Даже «авторская песня» в интерпретации Владимира Семеновича – мини-спектакль. В рамках информационной программы «Актер Высоцкий» посетители узнают, что отличало Высоцкого-актера и попробуют разобраться, в чем секрет его «театральной магии», как создавались ставшие театральной легендой образы шекспировского Гамлета, чеховского Лопахина, брехтовского Галилея.Участники программы не только получат информацию к размышлению, но и смогут увидеть уникальные фотографии и кинокадры, сохранившие фрагменты легендарных спектаклей.С 18:00 до 19:00 посетителей юношеской библиотеки ждет информационная викторина «Я, конечно, вернусь…». Викторина построена на занимательных фактах и мифах из жизни и творчества Высоцкого.В 19:00 начнется концерт-квартирник «Я о друге мечтал таком». Все желающие смогут принять участие просто в качестве зрителей или исполнить песню, прочитать любимое стихотворение автора. Чтобы стать участником концерта, необходимо заполнить заявку по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1OWkcy98Mp7VgkoTh3S8hWS8gUPzZR-uJLzzpOp_d4WU/viewform?edit_requested=true, передает пресс-служба облправительства.