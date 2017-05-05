В Самарской областной детской библиотеке прошла Международная акция «Читаем детям о войне»

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Самарская областная детская библиотека восьмой год подряд объединяет усилия всех заинтересованных лиц для того, чтобы почитать детям и подросткам лучшие художественные произведения о Великой Отечественной войне.Акция началась в 11.00 по местному времени региона, в котором проходило мероприятие. И, таким образом, непрерывное чтение о войне длилось 24 часа.Читали о войне и во всех трех залах Самарской областной детской библиотеки одновременно для детей и подростков разных возрастов: дошкольников (6-7 лет), учащихся 4 класса (10-11 лет) и учащихся 6 класса (12-13 лет). Сотрудники библиотеки выбрали рассказы для чтения, учитывая возрастные и психологические особенности детей и подростков, стремясь к тому, чтобы прочитанные произведения нашли отклик в душе юных слушателей.В чтениях принял участие министр культуры Самарской области Сергей Васильевич Филиппов. Выступив перед ребятами из 4 «Б» класса самарской школы №16, он напомнил им, что каждый День Победы - это тот день, когда мы поздравляемветеранов Великой Отечественной и людей, чьи судьбы опалила война, и вспоминаем о тех из них, кого уже с нами нет. Министр культуры вручил цветы еще одной участнице акции - ветерану труда Жанне Семеновне Маврицкой. СергейВасильевич прочитал ребятам «Рассказ об отсутствующем» Льва Кассиля - о безымянном парнишке, который совершил подвиг, спасая советских бойцов. Потом школьники поделились своими впечатлениями от рассказа. В завершение встречиминистр прочел ребятам главу «Гармонь» из поэмы Александра Твардовского «Василий Тёркин».В этот день сотрудники библиотеки и волонтеры провели чтения вслух лучших книг о Великой Отечественной войне в учреждениях для детей находящихся в сложной жизненной ситуации и нуждающихся в реабилитации: детском доме,социальных приютах, больницах, санаториях, школах-интернатах, учреждении системы МВД, сообщает пресс-служба облправительства.