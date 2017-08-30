В Самарской областной библиотеке стартует акция «Виват, студент! Виват библиотека!»

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Экскурсионная программа этого года меняет стереотипы восприятия библиотеки. Студенты-старшекурсники, которые свободно ориентируются в библиотеке и знают, как быстро получить качественную информацию по своему профилю обучения, могут поделиться опытом с первокурсниками своего вуза. Пригласив группу первокурсников на экскурсию, более опытный студент может познакомить их со своей библиотекой. Единственное условие − согласовать время проведения экскурсии с координатором акции.Во время сентябрьской акции в библиотеке проводятся консультации, обзоры-практикумы, мастер-классы, лекции. Во всех отделах работают выставки литературы по различным направлениям в помощь учебному процессу и познавательной деятельности. Ключевая выставка этого года – «Самара в лицах: знаменитые выпускники самарских вузов», на которой будут представлены биографии выдающихся жителей в истории нашего города.Акция продлится до 30 сентября, сообщает пресс-служба СОУНБ.