В Самарской областной библиотеке состоится презентация романа Дмитрия Агалакова «Апостолы»

92

Роман «Апостолы» повествует о великом путешествии двух великих людей – Луке и Павле, изменивших в I веке нашей эры лицо мира, сам образ нашей планеты.В основу художественно-документального романа «Апостолы» легли три священных текста из Нового Завета: «Евангелие от Луки», «Деяния святых апостолов», написанные, как считает традиция, тем же Лукой, и «Письма апостола Павла». Также использованы многие другие ветхозаветные и новозаветные тексты, многочисленные комментарии к ним христианских богословов и сочинения историков античности.Автор расскажет о сюжете романа и ответит на вопросы зрителей. В качестве специального гостя – актриса самарского театра «Город» Ольга Сергеева, которая прочтет для посетителей фрагменты произведения, сообщает пресс-служба СОУНБ.