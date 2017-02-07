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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской областной библиотеке состоится презентация романа Дмитрия Агалакова «Апостолы»

7 февраля 2017 15:56
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Роман «Апостолы» повествует о великом путешествии двух великих людей – Луке и Павле, изменивших в I веке нашей эры лицо мира, сам образ нашей планеты.
17 февраля 2017 года в 18:00 в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится презентация книги Дмитрия Агалакова «Апостолы».

Роман «Апостолы» повествует о великом путешествии двух великих людей – Луке и Павле, изменивших в I веке нашей эры лицо мира, сам образ нашей планеты.

В основу художественно-документального романа «Апостолы» легли три священных текста из Нового Завета: «Евангелие от Луки», «Деяния святых апостолов», написанные, как считает традиция, тем же Лукой, и «Письма апостола Павла». Также использованы многие другие ветхозаветные и новозаветные тексты, многочисленные комментарии к ним христианских богословов и сочинения историков античности.

Автор расскажет о сюжете романа и ответит на вопросы зрителей. В качестве специального гостя – актриса самарского театра «Город» Ольга Сергеева, которая прочтет для посетителей фрагменты произведения, сообщает пресс-служба СОУНБ.


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Комментарии



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