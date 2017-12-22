В Самарской областной библиотеке работает выставка изданий «Прерванный полет»

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По замыслу авторов, эта экспозиция познакомит читателей с творчеством Академического дважды Краснознамённого, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова и станет знаком внимания и памяти погибшим в прошлом году в трагической авиакатастрофе артистам.Гости выставки смогут познакомиться с изданиями из фонда отдела, пластинками и аудиозаписями, книгами и нотными сборниками, фотографиями, которые освещают страницы истории ансамбля, сообщает пресс-служба СОУНБ.