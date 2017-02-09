В Самарской областной библиотеке пройдут мастер-классы по созданию кукол-оберегов

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В Самарской областной универсальной научной библиотеке стартует цикл обучающих занятий по творчеству «Школа мастеров». В феврале под руководством самарских мастеров по традиционной народной кукле пройдут мастер-классы по созданию кукол-оберегов.Первые занятия 12 февраля:В 12:00–13:45Под руководством мастера по народной традиционной кукле Татьяны Семиколеновой состоится мастер-класс по изготовлению куклы «Неразлучники». Этот оберег – символ крепкого союза и готовности идти по жизни вместе, символ женского и мужского начал, соединенных в неразрывное целое. В настоящее время сохраняется многовековая традиция дарить подобные обереги молодоженам на свадьбу и семейным парам на годовщину. Приглашаются все желающие изготовить куклу «Неразлучники» своими руками.В 14:00-15:45Мастер по народной кукле Татьяна Дейс проведет первое занятие из цикла мастер-классов по изготовлению игровых кукол Куйбышевской области периода Великой Отечественной войны. В ходе мастер-классов участники познакомятся с техникой изготовления трех различных кукол, особенностью которых является использование золы.Стоимость одного мастер-класса: 350 р.Все материалы предоставляются организаторами, сообщает пресс-служба СОУНБ.фото vk.com/feed