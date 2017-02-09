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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской областной библиотеке пройдут мастер-классы по созданию кукол-оберегов

9 февраля 2017 20:30
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Все материалы предоставляются организаторами.
В Самарской областной универсальной научной библиотеке стартует цикл обучающих занятий по творчеству «Школа мастеров». В феврале под руководством самарских мастеров по традиционной народной кукле пройдут мастер-классы по созданию кукол-оберегов.

Первые занятия 12 февраля:

В 12:00–13:45
Под руководством мастера по народной традиционной кукле Татьяны Семиколеновой состоится мастер-класс по изготовлению куклы «Неразлучники». Этот оберег – символ крепкого союза и готовности идти по жизни вместе, символ женского и мужского начал, соединенных в неразрывное целое. В настоящее время сохраняется многовековая традиция дарить подобные обереги молодоженам на свадьбу и семейным парам на годовщину. Приглашаются все желающие изготовить куклу «Неразлучники» своими руками.

В 14:00-15:45
Мастер по народной кукле Татьяна Дейс проведет первое занятие из цикла мастер-классов по изготовлению игровых кукол Куйбышевской области периода Великой Отечественной войны. В ходе мастер-классов участники познакомятся с техникой изготовления трех различных кукол, особенностью которых является использование золы.

Стоимость одного мастер-класса: 350 р.
Все материалы предоставляются организаторами, сообщает пресс-служба СОУНБ.

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Комментарии



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