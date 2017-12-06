В Самарской областной библиотеке подведут итоги конкурса детских проектов «Изобретая будущее»

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15 декабря в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится финал Третьего областного конкурса детских творческих проектов «Изобретая будущее». Будут подведены итоги, а авторы наиболее интересных проектов и идей получат призы.Напомним, что тема конкурса - «Экологически заботливые изобретения» была приурочена к Году экологии в России. Юные изобретатели представили на конкурс свои оригинальные проекты и изобретения, макеты и модели, направленные на улучшение экологической ситуации, охрану природных ресурсов и рациональное использование промышленных и бытовых отходов. Все работы будут оцениваться компетентным жюри. Цель этого творческого турнира – формирование у детей интереса к исследовательской и изобретательской деятельности, привлечение внимания к проблемам экологии, а также создание оригинальных инженерных решений и изобретательских идей.Партнерами конкурса выступают Самарская областная общественная организация Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, Центр детского творчества «Радуга успеха» и компания «Самарские коммунальные системы».Начало мероприятия в 15:00, оно состоится в Многофункциональном зале библиотеки (второй этаж).