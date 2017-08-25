В Самарской областной библиотеке открылась выставка «Живописная ботаника»

80

Неповторимые растительные композиции сопровождаются полезными сведениями об уникальной флоре нашего края, в то время как мастерство и нестандартный взгляд художников позволяет по-новому взглянуть на природное богатство родных мест, рассмотреть удивительное даже в незатейливых растениях.Участники проекта видят своей задачей многосторонний поиск возможных форм взаимодействия человека и природы, влияющих на поведение и сознание общества, на уровне эстетического, научного, художественного, бытового восприятия. По мнению организаторов, важно было создать не просто красочную выставку, но пространство, способное вовлечь зрителя в эмоциональный и информативный диалог.26 августа, 17:00 – арт-терапевтическая встреча «Рисунок растения как отражение состояния». Ведущая – иллюстратор, дипломированный психолог Светлана Ихсанова.29 августа, 19:00 – мастер-класс по флористике «Композиция цветов в природном стиле». Ведущая – руководитель цветочной мастерской «Мимоза» Ольга Кузнецова.30 августа, 19:00 – мастер-класс по икебане «СоЦветиЯ». Ведущая – психолог, ученица школы икебаны Согецу Александра Сафронова.1 сентября, 19:00 – мастер-класс «Жигулёвское чаепитие. Травы родной земли для здоровья души и тела». Ведущий – практический медицинский психолог, ароматерапевт, потомственный травобор Виктор Исаев.5 сентября, 19:00 – мастер-класс «Полевые цветы». Ведущая – член Союза художников России Ольга Абраменкова.6 сентября, 19:00 – мастер-класс «Цветочный натюрморт». Ведущий – член Союза художников России Дмитрий Мантров.7 сентября, 19:00 – Творческая встреча с художниками Полиной Горецкой и Николаем Лукашуком.Выставка продлится до 9 сентября.Вход – свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.