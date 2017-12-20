В Самарской областной библиотеке назвали победителей конкурса детских проектов «Изобретая будущее»

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В отделе правовой и патентно-технической информации Самарской областной универсальной научной библиотеки состоялся финал третьего областного конкурса детских творческих проектов «Изобретая будущее» с церемонией награждения участников.Напомним, что тема конкурса - «Экологически заботливые изобретения» была приурочена к Году экологии в России. Юные изобретатели представили на конкурс свои оригинальные проекты и изобретения, макеты и модели, направленные на улучшение экологической ситуации, охрану природных ресурсов и рациональное использование промышленных и бытовых отходов.На награждении присутствовали юные конкурсанты, их родители и наставники. На конкурс было представлено 32 работы. В номинации «Индивидуальный проект» в возрастной группе 1-4 классы первое место заняла работа Вики Соколовой, ученицы МБОУ Школа №100 «Многофункциональная площадка «Экодетка» для безопасного отдыха детей». В номинации «Индивидуальный проект» в возрастной группе 5-8 кл. победила Настя Кожаева из поселка «Стройкерамика» Волжского района. Её работа «Энергия с грядки» посвящена химическим источникам тока, которые можно получить из обычных овощей или фруктов.Среди старших школьников в номинации «Индивидуальный проект» победил Илья Буравов из МБОУ ДОД ЦВО «Творчество».В номинации «Семейный проект» победили сестры Вероника и Маргарита Куркины с проектом «Насадка - фильтр на выхлопную трубу автомобиля».Большинство представленных на конкурс проектов было создано коллективно, командой авторов. В номинации «Коллективный проект» организаторы конкурса решили присудить два первых места. Они достались воспитанникам МБОУ Школа № 37 за проект и модель экологической станции «ЭкоСОАТ» и МБОУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» за проект «Тоннель жизни».Авторы лучших проектов получили дипломы от организаторов и призы, сообщает пресс-служба библиотеки.