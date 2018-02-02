В Самарской областной библиотеке можно познакомиться с комплексной выставкой «В дни великой битвы»

92

На ней представлены издания, которые расскажут читателям о судьбах участников легендарного сражения, посетители увидят битву глазами самых разных людей – солдат, оборонявших город, мирных жителей, фронтовых фотографов.Экспозицию составили редкие издания из фонда книгохранения 40-50х годов, а также роман Юрия Бондарева «Горячий снег», повесть Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», исторический роман Николая Наумова «Сталинград. Сражения и судьбы».Выставка будет работать в отделе абонемента на Мичурина, 58 до 10 марта, сообщает пресс-служба СОУНБ.Фото: v1.ru