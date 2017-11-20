В Самарской области женщинам будут платить пособия на третьего и последующих детей
20 ноября 2017 12:56
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В Самарской губернской думе в рамках заседания комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике региона обсудили вопрос областного бюджета на следующий год, пишет "ФедералПресс".
В 2018 году на предоставление социальной выплаты ветеранам, труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам и пострадавшими от политических репрессий, в проекте областного бюджета предусмотрено 428,6 миллиона рублей.
Напомним, получать социальные пособия также смогут пожилые граждане, чья пенсия не превышает 13,5 тысяч рублей. На ежемесячные компенсации, субсидии на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан выделят 637 миллионов рублей.
Финансовую поддержку окажут и многодетным мамам региона. В частности, на предоставление ежемесячных выплат на третьего и последующих детей из областного бюджета планируют выделить 658,4 миллиона рублей.
Также планируется поступление из федеральной казны, размер которого составит 552,3 миллиона рублей.
Сейчас сумма социального пособия составляет 9963 рублей. Их получают семьи, среднедушевой доход которых не превышает средний показатель по области.
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