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В Самарской области завершился учебный сбор снайперов воинских частей и территориальных управлений Приволжского округаВ полевых занятиях приняли участие более 20 военнослужащих соединенияПриволжского округа войск национальной гвардии РФ (г. Самара), сотрудников СОБРа и ОМОНа Управления Росгвардии по Самарской области.В течение недели участники сбора изучали теорию и совершенствовали навыки снайперского дела.Военнослужащие и сотрудники Росгвардии отрабатывали нормативы стрельбы из снайперского оружия в дневное и ночное время по статичным и движущимся целям, учились ориентироваться и двигаться по местности без карты, а также следовать по территории, контролируемой условным противником.Отдельным упражнением стала маскировка снайпера и состязание на лучшую маскировку огневой позиции.В завершение учебного сбора начальник отделения боевой подготовки Самарского соединения Росгвардии полковник Сергей Бебешко отметил, что специалисты с поставленными задачами справились успешно.