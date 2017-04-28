В Самарской области завершился полевой выход сотрудников спецподразделений Росгвардии
28 апреля 2017 12:55
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В Самарской области завершился полевой выход сотрудников специальных подразделений регионального Управления Росгвардии. В его рамках бойцы оборудовали полевые лагеря, выполнили нормативы по огневой подготовке из стрелкового оружия, состоящего на вооружении ОМОНа и СОБРа, отработали боевое гранатометание.
Особое внимание во время полевого выхода было уделено отработке действий по обезвреживанию вооруженных преступников на территории грузового терминала речного порта. В учебной специальной операции приняли участие бойцы трех отрядов мобильных особого назначения и СОБРа.
Сотрудники Росгвардии выдвинулись в район речного порта г. Самара и провели разведку местности. Обнаруженная условная группа преступников была блокирована и в ходе штурма нейтрализована. По итогам полевого выхода подразделениям выставлена положительная оценка.
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