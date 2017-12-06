В Самарской области заработает образовательный бизнес-лагерь «Капитаны»

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7 декабря, в четверг, в 11.30 в пансионате «Надежда» (Красноярский район, с. Екатериновка) начнёт работу бизнес-лагерь (Зимняя школа) «Капитаны».В мероприятии примут участие победители Всероссийского конкурса «Капитаны – мой первый бизнес» из Самарской и Ульяновской областей.Участниками конкурса стали более 400 000 школьников из 77 стран. Конкурс охватил не только Россию, но и США, Австралию, страны Европы, Латинской Америки, Азии, Африки. В конкурсе приняли участие более 3000 самарских школьников.Итоги конкурса подведены 15 ноября в присутствии С.В. Кириенко, президента Фонда «Капитаны» А. Нечаева, А.А. Бравермана, С.Г. Полякова, блогеров и многочисленных представителей молодёжи. Свыше 10 тысяч школьников награждены денежными призами и ценными подарками.Дополнительно экспертным жюри было отобрано 2000 лучших участников (школьники 10-11 классов), которые приглашены в региональные зимние школы в детских оздоровительных лагерях с 7 по 10 декабря 2017 года. Школы пройдут в 28 регионах, в том числе в Самарской области.В рамках мероприятий бизнес-лагерей предусмотрено обучение команд школьников навыкам проектного подхода и предпринимательства, отбор лучших бизнес-проектов по пяти номинациям с последующим запуском реальных компаний совместно со студентами и выпускниками факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им.Г.В.Плеханова. По итогам прохождения обучения 18 декабря 2017 года будут определены 100 участников – лидеров школьных команд, получившие гранты на обучение на Факультете бизнеса «Капитаны».В Самарской области к участию в образовательном бизнес-лагере «Капитаны» с 7 по 10 декабря 2017 г. (Самарская область, Красноярский р-н, село Екатериновка, база отдыха «Надежда») приглашены 61 финалист конкурса, сообщает пресс-служба облправительства.