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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области закрываются приемные Кадастровой палаты

12 мая 2017 12:45
528
В Самарской области закрываются приемные Кадастровой палаты
Это связано с передачей ей полномочий по приему и выдаче документов в части кадастрового учета.

15 мая 2017 года региональная Кадастровая палата закрывает 75 процентов своих приемных, расположенных в районных центрах губернии. В результате на территории области продолжат работу всего пять площадок филиала по приему-выдаче документов у заявителей. На сегодняшний день приемные учреждения сохранились только в трех муниципальных образованиях - Самаре, Тольятти и Сызрани.

Массовое закрытие фронт-офисов Кадастровой палаты связано с передачей ей полномочий по приему и выдаче документов в части кадастрового учета и государственной регистрации прав региональным многофукциональным центрам («Мои документы»). Процесс инициирован «Дорожной картой», утвержденной Правительством РФ, и призван повысить качество и доступность государственных услуг, а также направлен на оптимизацию процедур, связанных с их предоставлением.

Основной поток заявителей будет перенаправлен в МФЦ, на сегодняшний день в области работает порядка 40 подобных центров. В отделениях сети «Мои Документы» жители региона могут подать документы на постановку объекта недвижимости на кадастровый учет, государственную регистрацию прав, а также оформить запрос на предоставление сведений из Единого государственного реестра прав или государственного кадастра недвижимости. Подробная информация о государственных услугах, предоставляемых на базе МФЦ («Мои документы»), доступна на сайте учреждения (www.mfc63.ru). Здесь же можно ознакомиться с режимом

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Комментарии



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12 мая 2017  17:40
Гражданам, получавшим ЕДВ до 1 марта 2017 года, необходимо до 31 мая 2017 года обратиться в управление социальной защиты по месту жительства за возобновлением выплаты с заявлением, документами об отсутствии трудовой и (или) иных видов деятельности, справкой о размере пенсии (при условии, что размер их пенсии не превышает 19 500 рублей).
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