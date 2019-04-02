В Самарской области выберут лучшие школьные и студенческие театры

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Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округеобъявил о старте нового проекта ПФО – фестивале школьных и студенческих коллективов «Театральное Приволжье». Одна из основных задач проекта – вовлечение молодежи в театральную среду. Фестиваль школьных и студенческих коллективов «Театральное Приволжье» объединит более тысячи школьных и ста студенческих театров из регионов ПФО и станет одним из главных культурных событий округа в 2019 году.Фестиваль включает региональные этапы, где будут определяться сильнейшие коллективы каждого из 14 субъектов ПФО, и окружной этап, поитогам которого объявят победителей в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший актер», «Лучшая актриса». Постановки театров-финалистов будут транслироваться по телевидению и в интернете. Также планируется наградить лучший спектакль по итогам фестиваля молодежных театров ПФО в рамках Молодёжного форума «iВолга». В регионе будет создана экспертная комиссия и проведен региональный отборочный тур.В Самарской области действуют 40 школьных и 16 студенческих театров, 42 любительских и 15 профессиональных театральных коллектива. В настоящее время идет формирование региональной рабочей группы по организации и проведению окружного фестиваля «Театральное Приволжье», передает пресс-служба облправительства.