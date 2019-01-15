В Самарской области выберут «Профессионала года 2019»

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Ресурсоснабжающим организациям предлагается принять участие в номинациях «Лучший газоэлектросварщик», «Лучший работник водоканала», «Лучший работник тепловых сетей». Управляющим компаниям - «Лучший слесарь-сантехник», «Лучший дворник», «Лучший мусоропроводчик».Участвовать в конкурсе могут сотрудники, стаж которых составляет не менее пяти лет по профессии в соответствии с номинациями.Выдвижение номинантов на конкурс осуществляет работодатель с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, характеристику и анкету участника конкурса, заверенную работником кадровой службы с печатью по основному месту работы, представить фото выдвигаемого сотрудника на рабочем месте. Образцы для заполнения можно найти по ссылке http://www.minenergo.samregion.ru/Profi_year/ .Также приветствуется информация о благодарностях от жителей, о рационализаторских предложениях, предложениях по повышению эффективности работы, о прочих инициативах сотрудника, история жизни конкурсанта «Как я стал работником ЖКХ».Документы для участия в конкурсе необходимо направить в адрес министерства на бумажном носителе, и в электронном виде на адресMiznikovaAL@samregion.ru в срок до 28 февраля 2019 года, передает пресс-служба облправительства.