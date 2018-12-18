В Самарской области введена вторая очередь первой солнечной электростанции

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Сегодня, 18 декабря, в Самарской области состоялось несколько мероприятий приуроченных к празднованию Дня энергетика. Участие в мероприятиях приняли врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Александр Нефёдов, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Марков, 1- ый заместитель генерального директора ООО «Солар Системс» Владимир Дикоп, заместитель Генерального директора ПАО "МРСК Волги" - директор филиала "Самарские распределительные сети" Константин Санаев, директор Филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» Олег Леонов, глава г.о. Новокуйбышевск Владимир Фомин и др.Начался день с технического пуска второй очереди Самарской солнечной электростанции.Напомним, что в октябре т.г. состоялся запуск первой очереди Самарской солнечной электростанции. На полную мощность станция должна выйти весной 2019 года после ввода в эксплуатацию последней (третьей) очереди строительства. Мощность объекта составит 75 МВт. Этой мощности хватило бы для обеспечения электроэнергией г.о. Новокуйбышевск, рядом с которым она находится. Станция занимает площадь более 2 км 2 , на которых будет установлено 265,8 тысяч фотоэлектрических модулей. При выходе на проектную мощность выработка электроэнергии станцией составит – 92 млн. кВтч/год.«Энергосистема Самарской области - надёжный, стабильно работающий, постоянно развивающийся комплекс. Это первая и самая крупная солнечная электростанция в регионе, вырабатывающая «чистую» электроэнергию, которая позволяет существенно снизить выбросы и воздействие на экологию», - подчеркнул Нефёдов.Затем в ДК г.о. Новокуйбышевск состоялся научно-технический форум «Возобновляемая энергетика – наступившее будущее или отдаленная цель?». В рамках мероприятия Александр Нефёдов передал празднования главы региона Дмитрия Азарова энергетикам Самарской области с профессиональным праздником.«Надежность мощнейшего энергокомплекса губернии всегда была и остается одним из важнейших условий укрепления и развития экономического потенциала страны. Энергетика Самарской области уверенно и динамично развивается. Завершилась комплексная модернизация на Жигулевской ГЭС, произведена замена и ремонт десятков километров тепловых сетей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Уже начала питать города Самарская солнечная электростанция. Большой вклад энергетики внесли в подготовку Чемпионата мира по футболу. Во многом благодаря вам это событие стало настоящим праздником для самарцев и гостей города. Все планируемые мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей разного класса напряжения были реализованы точно в срок, а подстанция «Стадион», ставшая одним из наиболее масштабных инвестиционных проектов последних лет, была сдана в эксплуатацию с опережением. Искренне благодарю вас за все, что вы делаете для Самарской области, для страны», - говорится в поздравлении губернатора.Работникам отрасли за успехи в труде и ответственное отношение к делу были вручены награды губернатора Самарской области и памятные подарки, передает пресс-служба облправительства.