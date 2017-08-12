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В Самарской области введен 5 класса пожарной опасности в лесах

12 августа 2017 14:45
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Главное управление переведено в режим повышенной готовности.
В связи с установлением повышенной температуры окружающего воздуха и введением 5 класса пожарной опасности в лесах на территории Самарской области Главное управление МЧС России по Самарской области переведено в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ.

В Главном управлении усилена работа по мониторингу оперативной обстановки, прогнозированию возможных чрезвычайных ситуаций, организовано оперативное реагирование в случае изменения оперативной обстановки с привлечением оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов, администраций органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, а также заинтересованных ведомств и организаций в рамках взаимодействия.

Дежурными службами Главного управления проводится непрерывный сбор информации, анализ и оценка обстановки на территории региона, организовано взаимодействие с органами управления функциональных и территориальных подсистем Самарской области РСЧС по вопросам применения специально подготовленных сил и средств при ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Усилена работа по наземному и авиационному мониторингу пожароопасных территорий.

В связи с высокой пожароопасностью лесов Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:

-соблюдайте запрет на посещение лесов;

-не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);

-не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

-не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п. ;

-не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

-недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

-водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.




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