В Самарской области введен 5 класса пожарной опасности в лесах

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В Главном управлении усилена работа по мониторингу оперативной обстановки, прогнозированию возможных чрезвычайных ситуаций, организовано оперативное реагирование в случае изменения оперативной обстановки с привлечением оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов, администраций органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, а также заинтересованных ведомств и организаций в рамках взаимодействия.Дежурными службами Главного управления проводится непрерывный сбор информации, анализ и оценка обстановки на территории региона, организовано взаимодействие с органами управления функциональных и территориальных подсистем Самарской области РСЧС по вопросам применения специально подготовленных сил и средств при ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Усилена работа по наземному и авиационному мониторингу пожароопасных территорий.В связи с высокой пожароопасностью лесов Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.-соблюдайте запрет на посещение лесов;-не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);-не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;-не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п. ;-не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;-недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;-водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»(все операторы сотовой связи).Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.