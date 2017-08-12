В Самарской области введен 5 класса пожарной опасности в лесах
12 августа 2017 14:45
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В Главном управлении усилена работа по мониторингу оперативной обстановки, прогнозированию возможных чрезвычайных ситуаций, организовано оперативное реагирование в случае изменения оперативной обстановки с привлечением оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов, администраций органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, а также заинтересованных ведомств и организаций в рамках взаимодействия.
Дежурными службами Главного управления проводится непрерывный сбор информации, анализ и оценка обстановки на территории региона, организовано взаимодействие с органами управления функциональных и территориальных подсистем Самарской области РСЧС по вопросам применения специально подготовленных сил и средств при ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций. Усилена работа по наземному и авиационному мониторингу пожароопасных территорий.
В связи с высокой пожароопасностью лесов Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:
-соблюдайте запрет на посещение лесов;
-не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);
-не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;
-не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п. ;
-не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;
-недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;
-водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01»
(все операторы сотовой связи).
Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82, сообщает пресс-служба облМЧС.
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