В Самарской области вручили удостоверения общественным экологическим инспекторам
27 июня 2018 19:00
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Министерство природных ресурсов РФ разработало правила организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды и утвердило соответствующий приказ. Главная задача — создать систему народного экологического контроля, обеспечить возможности участия граждан в выявлении и пресечении правонарушений в области охраны окружающей среды.
27 июня министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области проведена первая аттестация наиболее активных жителей региона. В результате, статус общественного инспектора по охране окружающей среды приобрели 28 человек.
Удостоверения с перечнем полномочий вручил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Александр Ларионов:
«Сегодня прошло первое заседание комиссии и тестирование, в ходе которого вы показали хорошее знание основ природоохранного законодательства, свою заинтересованность и неравнодушие к вопросам охраны природы. Работа общественника проводится на безвозмездной основе в свободное от основной работы время, и мне хотелось бы поблагодарить вас, что вы находите и возможность, и время, и самое главное желание заниматься этой работой», - отметил врио министра.
Необходимо отметить, что согласно утвержденным правилам, срок действия удостоверений составляет 1 год. Решение о продлении удостоверений, и, соответственно, статуса общественного инспектора, принимается комиссией министерства по результатам рассмотрения отчетов о проделанной работе каждого общественного инспектора, сообщает пресс-служба облправительства.
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