В Самарской области вручили удостоверения еще 11 общественным экологическим инспекторам

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Министерство природных ресурсов РФ разработало правила организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды и утвердило соответствующий приказ. Главная задача — создать систему народного экологического контроля, обеспечить возможности участия граждан в выявлении и пресечении правонарушений в области охраны окружающей среды.В четверг, 26 июля, министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области проведена очередная аттестация наиболее активных жителей региона. В результате, статус общественного инспектора по охране окружающей среды приобрели еще 11 человек.Всего с начала 2018 года общественными экологическими инспекторами стали 44 человека.Удостоверения с перечнем полномочий вручила заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Татьяна Сафронова: «Для нас очень важно, что люди хотят заниматься данной работой на безвозмездной основе, в свое свободное время, очень ответственно подготовились к аттестации, горят желанием и энтузиазмом».Необходимо отметить, что согласно утвержденным правилам, срок действия удостоверений составляет 1 год. Решение о продлении удостоверений и, соответственно, статуса общественного инспектора, принимается комиссией министерства по результатам рассмотрения отчетов о проделанной работе каждого общественного инспектора, передает пресс-служба облправительства.