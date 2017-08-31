В Самарской области впервые дисквалифицирован арбитражный управляющий

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В нашем регионе дисквалификация всегда была крайне редкой и исключительной мерой наказания, сообщили в Управлении Росреестра по Самарской области.В августе вступило в силу решение Арбитражного суда Самарской области о дисквалификации арбитражного управляющего. Это первое подобное решение в 2017 году. С заявлением о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего в рамках своих контрольно-надзорных полномочий в суд обратилось Управление Росреестра по Самарской области.«Арбитражный управляющий на протяжении нескольких месяцев бездействовал и не исполнял свои профессиональные обязанности, установленные федеральным законом «О банкротстве», - рассказала начальник отдела по надзору (контролю) в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Самарской области Екатерина Соловьева. – Это стало очевидным при изучении материалов дела после обращения в Управление судьи Арбитражного суда Самарской области, рассматривавшего данное дело с просьбой принять меры реагирования в пределах нашей компетенции. В результате Управление Росреестра возбудило дело об административном правонарушении, был составлен протокол, все материалы с заявлением о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего были направлены в Арбитражный суд Самарской области».Бездействие арбитражного управляющего напрямую влияет на увеличение расходов на процедуру конкурсного производства и затрагивает интересы кредиторов. На сегодня размер фиксированного вознаграждения арбитражного управляющего составляет 30 тысяч рублей в месяц.Рассмотрев заявление Управления Росреестра, суд признал доводы ведомства обоснованными и привлек арбитражного управляющего к административной ответственности. Это стало причиной его дисквалификации, поскольку до этого данный арбитражный управляющий уже привлекался к административной ответственности.«В 2016 году были внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми за повторное правонарушение теперь предусмотрена дисквалификация арбитражного управляющего на срок от шести месяцев до трех лет, - говорит Екатерина Соловьева. – Это серьезное наказание, поскольку теперь арбитражный управляющий будет исключен из саморегулируемой организации (СРО) арбитражных управляющих и не сможет заниматься данным видом деятельности. Для того, чтобы вернуться в профессию ему необходимо будет снова пройти обучение по программе подготовки арбитражных управляющих и сдать теоретический экзамен (в случае, если срок дисквалификации составил один год и более) и в любом случае внести взнос в компенсационный фонд при повторном вступлении в СРО. С июля 2016 года размер такого взноса вырос в четыре раза – с 50 тысяч рублей до 200 тысяч рублей».По сведениям Управления Росреестра по Самарской области, которое принимает участие в подготовке арбитражных управляющих, а также в проведении и приеме у них экзамена, в 2017 году в Самарской области прошли обучение и успешно сдали экзамен 16 человек.