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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области волонтеров поблагодарили за содействие полиции

6 декабря 2018 23:04
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За активное участие в поисковых мероприятиях по розыску лиц, пропавших без вести, проведение профилактических мероприятий Благодарственным письмом начальника ОМВД России по Волжскому району награждены шестнадцать представителей волонтерских отрядов.
На днях прошло чествование представителей волонтёрских отрядов из муниципального района Волжский. Торжественное мероприятие прошло в рамках празднования 300-летия российской полиции и года добровольца (волонтера) в России.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по Волжскому району подполковник полиции Алексей Лоскутов поприветствовал собравшихся и отметил: «Мы рады, что в нашем районе такое количество небезразличных граждан к судьбам других людей. Руководство отдела полиции привлекает добровольцев не только к поисковой деятельности, но и к охране общественного порядка. Многие из присутствующих входят в добровольные народные дружины. От лица представителей правопорядка говорю спасибо за доброту и участие».

Алексей Лоскутов рассказал про формы взаимодействия полицейских с волонтерскими движениями. Летом сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Волжскому району совместно с добровольцами выявили и уничтожили 11 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. При этом, приоритетным направлением сотрудничества полиции с волонтерами остается привлечение последних к поиску лиц, пропавших без вести. В ходе работы по заявлению местной жительницы с просьбой оказать содействие в поисках сына у оперативников появилась информация, что похожего гражданина видели в лесу возле поселка Гранный. С учетом погодных условий и масштабов поиска, сотрудниками полиции было принято решение о необходимости привлечения добровольцев к розыску пропавшего. Благодаря слаженным совместным действиям сотрудников полиции и поисковиков, мужчину удалось найти в кротчайшие сроки. Он был незамедлительно доставлен в больницу, где специалисты оказали ему необходимую помощь.

За активное участие в поисковых мероприятиях по розыску лиц, пропавших без вести, проведение профилактических мероприятий Благодарственным письмом начальника ОМВД России по Волжскому району награждены шестнадцать представителей волонтерских отрядов.

Взаимодействие сотрудников полиции и добровольцев осуществляется на постоянной основе и будет продолжено в дальнейшем, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

 
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