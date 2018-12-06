В Самарской области волонтеров поблагодарили за содействие полиции
6 декабря 2018 23:04
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Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД России по Волжскому району подполковник полиции Алексей Лоскутов поприветствовал собравшихся и отметил: «Мы рады, что в нашем районе такое количество небезразличных граждан к судьбам других людей. Руководство отдела полиции привлекает добровольцев не только к поисковой деятельности, но и к охране общественного порядка. Многие из присутствующих входят в добровольные народные дружины. От лица представителей правопорядка говорю спасибо за доброту и участие».
Алексей Лоскутов рассказал про формы взаимодействия полицейских с волонтерскими движениями. Летом сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Волжскому району совместно с добровольцами выявили и уничтожили 11 очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. При этом, приоритетным направлением сотрудничества полиции с волонтерами остается привлечение последних к поиску лиц, пропавших без вести. В ходе работы по заявлению местной жительницы с просьбой оказать содействие в поисках сына у оперативников появилась информация, что похожего гражданина видели в лесу возле поселка Гранный. С учетом погодных условий и масштабов поиска, сотрудниками полиции было принято решение о необходимости привлечения добровольцев к розыску пропавшего. Благодаря слаженным совместным действиям сотрудников полиции и поисковиков, мужчину удалось найти в кротчайшие сроки. Он был незамедлительно доставлен в больницу, где специалисты оказали ему необходимую помощь.
За активное участие в поисковых мероприятиях по розыску лиц, пропавших без вести, проведение профилактических мероприятий Благодарственным письмом начальника ОМВД России по Волжскому району награждены шестнадцать представителей волонтерских отрядов.
Взаимодействие сотрудников полиции и добровольцев осуществляется на постоянной основе и будет продолжено в дальнейшем, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
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