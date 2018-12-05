В Самарской области в проведено командно-штабное учение по пресечению террористического акта.

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К участию в учении были привлечены силы и средства УФСБ, ГУ МВД, УФСИН, ГУ МЧС России по Самарской области, Управления Росгвардии по Самарской области, ЦССИ ФСО России в Самарской области, Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.В ходе командно-штабного учения отработано взаимодействие сил и средств оперативного штаба с подразделениями правоохранительных структур, аварийно-спасательными формированиями, органами государственной власти и местного самоуправления, а также с руководством и силами охраны и обороны Жигулевской ГЭС при возникновении чрезвычайной ситуации на гидротехническом сооружении.В рамках введенного (условно) руководителем оперативного штаба – начальником УФСБ России по Самарской области режима контртеррористической операции участниками учения отработан комплекс мероприятий по пресечению противоправной деятельности лиц, причастных к подготовке террористического акта на гидротехническом сооружении, а также локализации и ликвидации возможных последствий перебоев в работе Жигулевской ГЭС.Участвовавшие в учении подразделения межведомственной группировки сил и средств оперативного штаба продемонстрировали профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности к пресечению угроз террористического характера, передает пресс-служба Управления ФСБ России по Самарской области.фото предоставлено Оперативным штабом в Самарской области