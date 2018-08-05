В Самарской области в продажу поступят конверты, посвященные юбилею легендарного генерала

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Исполняется 100 лет со дня рождения легендарного главнокомандующего внутренними войсками МВД СССР Ивана Яковлева.



Сегодня, 5 августа, исполняется 100 лет со дня рождения легендарного главнокомандующего внутренними войсками МВД СССР Ивана Яковлева. С именем генерала связана кардинальная реформа внутренних войск: создание системы боевой подготовки, высшего военного образования, первого подразделения специального назначения, морских и авиационных воинских частей.



А накануне в Москве, в Центральном музее Росгвардии состоялась торжественная церемония гашения художественного конверта «100 лет со дня рождения И.К. Яковлева (1918–2002)», с оригинальной маркой серии «к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»



В торжественной церемонии приняли участие статс-секретарь – заместитель директора Росгвардии Сергей Захаркин, руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий, родственники генерала армии Ивана Яковлева, военнослужащие, сотрудники и ветераны ведомства.



Тираж художественного конверта – один миллион экземпляров. Конверты поступят в продажу в том числе и на территории Самарской области, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.



