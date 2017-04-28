В Самарской области в новых домах для переселенцев из ветхого жилья ОНФ обнаружил плесень и разбитые окна
28 апреля 2017 15:21
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«В целом качество домов стало лучше по сравнению с предыдущими годами, основные претензии новоселов связаны с брошенным строительным мусором, отсутствием подъездных путей и качеством отмостков у дома», - рассказал строительный эксперт, член регионального штаба ОНФ Дмитрий Волобоев
Жители нового дома в поселке Студенцы Хворостянского района рассказали активистам, что «бетонные отмостки буквально растаяли вместе со снегом». Новоселы поселка Соловьево в том же районе показали входные двери, которые не закрываются, и, значит, их придется менять, но уже за счет собственных средств и треснутые окна стеклопакетов.
Проект здания дома по ул. Специалистов в поселке Новоборский Борского района, построенный еще в конце 2015 года, вызвал недоумение экспертов, поскольку балконы первого этажа находятся в прямом смысле на земле, а отливы и карнизы отсутствуют вовсе. В числе серьезных строительных нарушений эксперты ОНФ также отметили низкие температуры и промерзание квартир верхнего этажа в связи с отсутствием должного утепления чердака. Щели в основании здания приводят к тому, что в подвале скапливается вода. Штукатурка и плитка на входной группе уже разрушаются.
Трехэтажный дом по улице Радио в поселке Новосемейкино Красноярского района только заселяется, но уже сейчас жители жалуются на качество кровли, отсутствие должной вентиляции и, как следствие, повышенная влажность помещений, плесень на стенах и конденсат на окнах.
«Однозначно мы будем требовать внесения этих домов в реестр нового аварийного жилья для того, чтобы региональное министерство строительства на основании дорожной карты устранения нарушений требовало от подрядчика приведения домов в нормативное состояние», - пояснил Волобоев.
На контроле экспертов ОНФ «Народная экспертиза» находится порядка 15 домов в разных районах Самарской области, построенных по программе переселения из ветхого жилья, в которых ранее были выявлены серьезные строительные нарушения. В конце 2016 года лишь 8 домов из регионального списка были сняты с общественного контроля, остальные остаются в зоне внимание народных контролеров и экспертов, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.
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