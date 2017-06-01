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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области в двух учреждениях детского отдыха нашли многочисленные нарушения

1 июня 2017 12:53
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В Самарской области в двух учреждениях детского отдыха нашли многочисленные нарушения
По результатам проверок в отношении ДОЦ «Россия» и ДОЦ «Тихие озера» возбуждены административные дела.

1 июня в Самарской области стартует детская летняя оздоровительная кампания. В мае региональные и муниципальные межведомственные комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей приступили к инспектированию лагерей на предмет их готовности к приёму детей.

В ходе проверок Управления Роспотребнадзора по Самарской области в 2-х учреждениях отдыха (ДОЦ «Россия» и ДОЦ «Тихие озера») выявлены многочисленные нарушения требований СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей». По результатам проверок в отношении ДОЦ «Россия» и ДОЦ «Тихие озера» возбуждены дела об административных правонарушениях.

На заседании межведомственной комиссии при Правительстве Самарской области по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, учитывая многочисленные нарушения, выявленные надзорными органами принято коллегиальное решение о недопущении заездов детей в указанные учреждения (ДОЦ «Тихие озера» в период всей летней оздоровительной кампании 2017 года, ДОЦ «Россия» в период первой смены (с 01.06.2017 по 21.06.2017).

Лагеря не закрыты, но на указанные периоды Правительство Самарской области с данными лагерями контракт не заключило. Забронировавшим и выкупившим путевку для детей Самарской области родителям в ДОЦ «Тихие озера» и ДОЦ «Россия», 26.05.2017 и 29.05.2017 года доведена информация о неготовности лагерей к оздоровительному сезону в первую смену 2017 года. Всем родителям направлены письма с разъяснением порядка возврата родительского взноса, а также предложения по бронированию доступных путевок в другие лагеря Самарской области. Также автоматически снята бронь со всех выкупленных родителями путевок в ДОЦ «Тихие озера» и  первую смену ДОЦ «Россия». В настоящее время дополнительно проводятся экстренные закупки путевок в другие лагеря Самарской области для детей, которые не поедут в названные лагеря.

Что касается ДОЦ «Россия», то в случае если нарушения будут устранены до 15 июня, с собственником будет заключён контракт на вторые и третьи смены.
Как отметил и.о. заместителя начальника ГУ – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области Владислав Садовский, требованиям пожарной безопасности, также не соответствует база отдыха «Спартак» в Ставропольском районе.

«Большинство нарушений пожарной безопасности видно невооруженным взглядом. Мы выявляем их в ходе личного осмотра территорий. Важно, чтобы собственники объектов понимали всю ответственность за организацию детского отдыха. Даже свежая трава уже к июлю может стать сухой и жёлтой. От неё нужно избавляться своевременно, не говоря уж о «старом» сухостое», - подчеркнул В.В.Садовский.
Детальную проверку межведомственные комиссии проводили и в лагерях дневного пребывания. Как отметила Оксана Чуракова, руководитель управления общеобразовательных программ министерства образования и науки Самарской области, в этом году более 51 тыс. школьников губернии будут отдыхать в таких учреждениях. Их примут 686 лагерей.

«В таких лагерях предусмотрено 2 или 3 разовое питание. Для младших групп, учеников начальных классов – дневной сон. Дети посещают выставки, ходят в музеи, гуляют на свежем воздухе», - рассказал О.В. Чуракова.
Будут работать и профильные смены для детей, активно проявляющих себя в той или иной сфере – космонавтика, спорт, экология, журналистика и многое другое. Под присмотром преподавателей они будут не только отдыхать, но и продолжать обучение. 

Планируется, что в таких лагерях этим летом отдохнут около 8000 детей.
Кроме того, в 2017 году будет продолжена практика направления детей на отдых за пределы Самарской области. В Туапсе по путевке «Мать и дитя» - уже оздоровлено 50 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до конца года планируется оздоровить еще 50 детей, а также 100 детей по путевке «Мать и дитя» в оздоровительных учреждениях Республики Крым. В июне 2017 года в Туапсе планируется оздоровление 450 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (в 2016г. – 400 детей), сообщает сайт облправительства.


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