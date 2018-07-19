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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области в Волгу выпустили около 15 тысяч мальков стерляди

19 июля 2018 19:58
143
В Экологической акции по выпуску рыбной молоди принял участие врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов.
В Самарской области в Волгу выпустили около 15 тысяч мальков стерляди

Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов принял участие в Экологической акции по выпуску рыбной молоди в акваторию реки Волга.

Выпущено около 15 тысяч мальков стерляди!

Также в мероприятии участвовали ученики «Роснефть-классов» из Похвистнево. 
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Комментарии



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