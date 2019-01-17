В Самарской области увеличилось количество долгожителей

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Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста.Гериатрическая помощь оказывается амбулаторно, в круглосуточных стационарах, а также в рамках выездных мероприятий гериатрических бригад. В Самарской области количество сертифицированных врачей – гериатров составляет 59 специалистов, в медицинских учреждениях открыто 26 гериатрических кабинетов. Функционирует 155 гериатрических коек, среди которых 60 коек гериатрического профиля развернуто на базе Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, остальные имеет в своем составе Самарская областная клиническая гериатрическая больница. Кроме того, на базе Самарской областной клинической гериатрической больницы осуществляет свою работу Гериатрический Центр.В 2018 году Самарская областная клиническая гериатрическая больница провела 125 мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия медицинских организаций с комплексными центрами социального обслуживания г.о. Самара и Самарской области, гериатрическая бригада Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн осуществила 55 выездов. Всего на выездных мероприятиях осмотрено около 4,5 тысяч пожилых пациентов.Кроме целевых гериатрических консультаций, проводятся Школы реабилитации и ухода по следующим тематикам «Старческая астения», «Гериатрические аспекты профилактики когнитивных нарушений», «Социо-медицинские инновации профилактики болезни Альцгеймера» и др.Одним из результатов этой работы можно считать увеличение количества долгожителей в Самарской области. Так, в 2017 году долгожителей (90 лет и старше) было 12063 человека, в 2018 году — 13605 человек. За год увеличилось и количество 100-летних жителей губернии с 308 до 350 человек.Напомним, Губернатор Самарской областис первых дней своей работы в качестве главы региона обозначил основной приоритет своей деятельности – сбережение народа.«Нужно помнить о важной и современной тенденции – демографическое старение населения. Только за последние 5 лет доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась на 9,4% (74,0 тыс. человек). Поэтому не менее важным центром внимания должен стать пожилой человек с его здоровьем, проблемами и нуждами, — подчеркнул глава региона в Послание депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона, передает пресс-служба облправительства.