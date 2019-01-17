В Самарской области увеличилось количество долгожителей
17 января 2019 17:02
94
Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста.
Гериатрическая помощь оказывается амбулаторно, в круглосуточных стационарах, а также в рамках выездных мероприятий гериатрических бригад. В Самарской области количество сертифицированных врачей – гериатров составляет 59 специалистов, в медицинских учреждениях открыто 26 гериатрических кабинетов. Функционирует 155 гериатрических коек, среди которых 60 коек гериатрического профиля развернуто на базе Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, остальные имеет в своем составе Самарская областная клиническая гериатрическая больница. Кроме того, на базе Самарской областной клинической гериатрической больницы осуществляет свою работу Гериатрический Центр.
В 2018 году Самарская областная клиническая гериатрическая больница провела 125 мероприятий в рамках межведомственного взаимодействия медицинских организаций с комплексными центрами социального обслуживания г.о. Самара и Самарской области, гериатрическая бригада Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн осуществила 55 выездов. Всего на выездных мероприятиях осмотрено около 4,5 тысяч пожилых пациентов.
Кроме целевых гериатрических консультаций, проводятся Школы реабилитации и ухода по следующим тематикам «Старческая астения», «Гериатрические аспекты профилактики когнитивных нарушений», «Социо-медицинские инновации профилактики болезни Альцгеймера» и др.
Одним из результатов этой работы можно считать увеличение количества долгожителей в Самарской области. Так, в 2017 году долгожителей (90 лет и старше) было 12063 человека, в 2018 году — 13605 человек. За год увеличилось и количество 100-летних жителей губернии с 308 до 350 человек.
Напомним, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с первых дней своей работы в качестве главы региона обозначил основной приоритет своей деятельности – сбережение народа.
«Нужно помнить о важной и современной тенденции – демографическое старение населения. Только за последние 5 лет доля лиц старше трудоспособного возраста увеличилась на 9,4% (74,0 тыс. человек). Поэтому не менее важным центром внимания должен стать пожилой человек с его здоровьем, проблемами и нуждами, — подчеркнул глава региона в Послание депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
17 января 2019 17:02
Гериатрическая помощь оказывается амбулаторно, в круглосуточных стационарах, а также в рамках выездных мероприятий гериатрических бригад. Социум
93
17 января 2019 16:44
Помните! Чем быстрее вы сообщите о факте нарушения, тем быстрее профильные органы власти смогут начать проверку и восстановить ваши законные права! Социум
85
17 января 2019 16:17
В соцсетях появилось видео того, как военный судья сбил 18-летнюю студентку на пешеходном переходе, а затем попытался замять ДТП и запугать свидетелей. Социум
67
Здравоохранение
17 января 2019 16:51
С первых дней работы в статусе главы региона Дмитрий Азаров обозначил основной приоритет своей деятельности – сбережение народа. Здравоохранение
90
17 января 2019 15:40
С помощью ЭКО в 2018 году в Самарской области родилось 572 ребенка. Здравоохранение
93
15 января 2019 23:39
Как следует из комментария сотрудника больницы, терапевтическое отделение просто не справляется с наплывом пациентов. Здравоохранение
535
Новости медицины
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
168
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
176
24 декабря 2018 18:10Полезен или вреден препарат Левитра
Читая подробные инструкции и аннотации, мужчины сомневаются, полезен или вреден препарат Левитра, не знают, как правильно его принимать для достижения... Новости медицины
455
Туризм
17 января 2019 16:25
Также туристам рекомендуют прогуляться по набережной и старому городу, сделать селфи на фоне ракеты, посмотреть бункер Сталина и попробовать легендарное... Туризм
84
16 января 2019 13:02
В ведомстве назвали предложение бизнесменов нарушением прав россиян. Туризм
227
11 января 2019 09:56
Большинство считает, что россияне слишком сильно шумят. Туризм
357
Образование
17 января 2019 13:57
Олимпиада проводится в два тура: теоретический и экспериментальный. Образование
109
15 января 2019 12:48
При этом очевидного фаворита на должность пока не видно. Образование
677
15 января 2019 12:28
Сама аттестация запланирована на 12 марта. Образование
325
Культура
17 января 2019 14:01
Посетить выставку можно до 8 апреля 2019 года. Культура
121
17 января 2019 11:38
В рамках проекта будут выпущены эксклюзивные открытки. Культура
140
15 января 2019 23:57
Сейчас лента находится в активной фазе постпродакшена, планируется, что она будет готова к началу марта. Культура
659
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
509
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
671
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
888
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
554
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
738
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
940
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
841
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1134
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
755
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1538
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1338
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1689
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2063
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2262
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3485
Мероприятия