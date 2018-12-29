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В Самарской области утвердили паспорта региональной составляющей нацпроектов

29 декабря 2018 19:56
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В субботу, 29 декабря, в Самаре прошло заседание совета по национальным и приоритетным проектам региона.
В субботу, 29 декабря, в Самаре прошло заседание совета по национальным и приоритетным проектам региона. Руководители профильных министерств отчитались о ходе утверждения паспортов региональных составляющих нацпроектов. Кроме того, ряд встреч с министрами, ответственными за реализацию ключевых нацпроектов, провёл Губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, на предыдущем Совете были одобрены проекты паспортов региональных составляющих нацпроектов, после чего они были направлены в федеральные органы исполнительной власти и в проектный офис Правительства РФ.

По большинству из них замечаний не поступило. В связи с корректировками в федеральном проекте «Демография» министерство социально-демографической и семейной политики внесло ряд изменений в региональную составляющую, которые носили в основном технический характер.

Также были внесены незначительные правки в нацпроект «Здравоохранение», добавлено несколько показателей в нацпроект «Жильё и городская среда». После финальных корректировок паспорта были приняты в ходе сегодняшнего заседания.

В результате проведённой в последние месяцы Правительством Самарской области большой работы по формированию и утверждению паспортов региональных составляющих нацпроектов доходная и расходная часть бюджета губернии в следующем году вырастет на 21,6 млрд руб. за счёт безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В 2020 г. объём финансовых вливаний составит 16,5 млрд руб., в 2021 – 15,1 млрд рублей.

Большая часть средств будет направлена на социальную поддержку: около 2 млрд руб. пойдёт на оплату ЖКХ для льготных категорий граждан, 1,4 млрд руб. – на ежемесячную выплату в случае рождения третьего ребёнка.

Также более 6 млрд руб. направлены на реализацию национальных проектов «Безопасные и качественные дороги», «Образование», «Здоровье», «Культура».

Ещё около 1,2 млрд руб. перераспределяется в рамках областного бюджета и будут направлены на софинансирование мероприятий по реализации нацпроектов, передает пресс-служба облправительства.
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