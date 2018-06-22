В Самарской области установлен особый противопожарный режим: усилено патрулирование лесного фонда

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За нарушение правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, предусмотрена административная ответственность. В настоящее время с наступлением устойчивой жаркой и засушливой погоды, на территории региона усилено патрулирование лесов в целях соблюдения пожарной и санитарной безопасности. Ведется круглосуточное видеонаблюдение и мониторинг.Кроме того, по поручению врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, патрулирование территории лесопарка в границах г.о. Самара, в том числе прилегающей к стадиону «Самара-Арена», усилено службой лесной охраны Самарской области для оказания помощи администрации города на период проведения ЧМ по футболу 2018 в России.Просим жителей региона быть максимально бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах!Диспетчерская служба лесной охраны по Самарской области работает круглосуточно и принимает звонки по телефону: (846) 231-00-63, сообщает пресс-служба облправительства.