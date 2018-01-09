В Самарской области успешно завершена операция «Елочка»

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За период с 1 по 31 декабря 2017 года не выявлено ни одного факта незаконной вырубки хвойных деревьев.Инспекторами министерства и ГБУ «Самарские лесничества» совместно с сотрудниками полиции было осуществлено более 200 выездов на маршруты патрулирования.Дополнительно была организована проверка автотранспортных средств, перевозящих новогодние елки, на предмет наличия необходимых документов на стационарных постах ГИБДД.Также, в период новогодних праздников на территории лесного фонда Самарской области проводилось усиленное патрулирование в целях предотвращения нарушений лесного законодательства, сообщает пресс-служба минлесхоза Самарской области.