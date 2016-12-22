В Самарской области уничтожили 85,35 тонн некачественных и санкционных продуктов

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Ведомство подвело итоги работы в 2016 году. Проведено более 1123 контрольно-надзорных мероприятий, по итогам которых возбуждено более 522 дел об административных нарушениях, наложено штрафов на сумму почти 33,442 млрд рублей.Кроме того, в 2016 году выявлено и уничтожено 85,35 тонн некачественной и запрещенной к ввозу в Россию продукции.В ходе проведения мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов отобрано 749 проб. В 93 случаях выявлено несоответствие продукции животного происхождения и кормов по безопасности и качеству. По результатам на 10 предприятиях был введен режим усиленного лабораторного контроля.