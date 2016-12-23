В Самарской области учредят праздник День отца
23 декабря 2016 11:31
82
Во вторник, 20 декабря, в Самарской губернской думе на заседании комитета по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции депутаты рекомендовали к принятию законопроект об учреждении в регионе Дня отца.
С 2007 года в Самарской области при поддержке министерства социально-демографической и семейной политики и губернской думы проводятся мероприятия, посвященные чествованию мужчин, которые проявили себя в воспитании детей, стали примерами достойного отцовства. Лучшим папам региона вручается знак общественного признания «Во славу отцовства». За восемь лет такую награду получили более трехсот человек.
Депутаты губернской думы считают, что отцы наравне с матерями заслуживают официального праздника. Его предлагается отмечать в первую субботу ноября. Кстати, в некоторых регионах, например, в Ульяновской, Вологодской областях, Республике Тыва, День отца уже учрежден на законодательном уровне.
«На протяжении нескольких лет во многих муниципалитетах области в торжественной обстановке чествуют отцов, — сказал председатель комитета Юрий Шевцов. — Вместе с властями региона мы предлагаем узаконить День отца на областном уровне. В результате главы семейств будут получать не просто подарки, а еще и почетные награды от правительства и губернской думы. Наша главная цель — укрепить семейные ценности».
Члены комитета рекомендовали принять соответствующий законопроект в двух чтениях на очередном заседании думы, сообщает Волга Ньюс.
Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
23 декабря 2016 13:00
Первые победители будут определены 30 декабря 2016 года. Социум
39
23 декабря 2016 12:25
Правоохранители напомнили о недопустимости приобретения спиртного по дешевке. Социум
66
23 декабря 2016 11:57
Ее разместили судебные приставы. Социум
100
Здравоохранение
22 декабря 2016 12:58
Соответствующая информация размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. Здравоохранение
231
22 декабря 2016 10:30
Подана апелляция на решение Минюста РФ. Здравоохранение
324
20 декабря 2016 18:09
По словам врачей, главные функциональные изменения в оборудовании связаны с переходом на цифровые технологии. Качество и точность таких рентгеновских... Здравоохранение
245
Туризм
22 декабря 2016 12:34
Для участников программы доступен ряд услуг. Туризм
183
21 декабря 2016 12:00
Требований аннулировать путевки от туристов не поступало, спрос сохраняется. Туризм
144
21 декабря 2016 09:14
Туроператоры фиксируют рост ранних продаж. Туризм
179
Образование
23 декабря 2016 13:53
Средства выделят по итогам конкурса. Образование
12
22 декабря 2016 13:08
Трёхэтажное здание детского сада включает в себя девять групповых ячеек. Образование
166
21 декабря 2016 11:40
Приглашают к сотрудничеству организации, занимающиеся вопросами самоопределения детей и молодежи. Образование
143
Культура
22 декабря 2016 15:27
В сюжет каждого зала включены интерактивные моменты. Маленькие и взрослые посетители вспомнят любимых героев русских народных сказок, придумают свой... Культура
205
22 декабря 2016 15:03
Они выступят в составе Сводного Детского хора России во время торжественного выступления на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по культуре... Культура
199
22 декабря 2016 13:35
Событие будет интересно как опытным танцорам, так и новичкам и зрителям. Культура
230
Мода
23 декабря 2016 12:25Эспадрильи. Что это и с чем носить?
Встретив слово «эспадрильи», у многих возникает вопрос: «Что это?». Правда, почти наверняка можно сказать, что даже не имея представления о верном... Мода
15
19 декабря 2016 14:59
Интернет портал Tovar предоставляет 627 единиц зимних и демисезонных мужских кроссовок от более 20 брендовых производителей. Мода
70
19 декабря 2016 10:16Как выбрать духи? Пирамида ароматов и как ее трактовать
Посещение парфюмерного магазина у многих ассоциируется с обилием различных запахов, которые переплетаются между собой и уже становится сложно определить, на... Мода
60
Видео
22 декабря 2016 09:40
Видеоролик опубликовали в соцсетях. Социум
1832
16 декабря 2016 09:50
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно. Криминал
707
14 декабря 2016 11:59
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта. Социум
954
2 декабря 2016 10:33
Она стала жертвой внезапного мороза. Происшествия
687
15 ноября 2016 09:12
Специальный репортаж Варвары Невской. Социум
830
13 ноября 2016 10:12
Хищник абсолютно не проявлял страх и ел мясо, которое давали люди. Происшествия
703
Фоторепортажи
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
787
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
1954
1 сентября 2016 15:29
Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы... ЖКХ
1609
31 июля 2016 17:42
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта. Социум
10372
30 июля 2016 16:26
Мероприятие прошло в парке "Дружба". Культура
8541
26 июля 2016 14:47
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник. Новости компаний
5276
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают