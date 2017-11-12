В Самарской области стартует второй этап межведомственной профилактической операции "Дети России - 2017"

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С 13 ноября по 22 ноября 2017 года на территории области пройдет второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России - 2017».Цель мероприятия – предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ, а также информирование населения, о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.В рамках операции «Дети России - 2017» сотрудники полиции проведут широкомасштабные мероприятия, в том числе профилактические рейды по местам массового пребывания подростков, жилого сектора, объектов транспорта, учреждений торговли и досуговых организаций с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения. В общеобразовательных учреждениях будут проведены лекции и беседы, направленные на формирование здорового образа жизни и выработку негативного отношения к наркотикам.В период проведения операции "Дети России -2017" будет действовать специальная выделенная линия Министерства здравоохранения Правительства Самарской области.- 8 (846) 268-08-10, 951-22-07, 333-28-17 – телефон доверия министерства здравоохранения;Получить психологическую консультацию подростки и их родители могут по телефонам:- 8-800-200-122 – единый общероссийский номер детского телефона доверия;- 8 (846) 958-66-66 – круглосуточный телефон экстренной психологической помощи.