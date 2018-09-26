В Самарской области стартует ученический референдум

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С 27 сентября по 6 октября 2018 года учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций будет предложено ответить на ряд вопросов, касающихся образования, карьеры, благоустройства, экономического развития. Основными целями и задачами Референдума являются формирование и развитие у школьников самосознания, культуры, гражданской зрелости, самостоятельного мышления, способности анализировать, выявление отношения детского сообщества к проблемным вопросам, а также повышение эффективности образовательного процесса.Учащимся в возрасте от 14 до 18 лет будет предложено ответить на вопросы в режиме «он-лайн» на ресурсе https://ref.asurso.ru . Участие детей в Референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на участника Референдума, а такжепрепятствовать его волеизъявлению.Итоги Референдума будут размещены на официальном сайте министерства образования и науки Самарской области, его официальный аккаунтах в социальных сетях, а также направлены в заинтересованные органы исполнительной власти Самарской области, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети