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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области стартует международный проект «Самарское Знамя»

5 февраля 2019 14:44
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8 февраля 2019 года в 15.00 в историческом парке «Россия – моя история»  состоится расширенное заседание военно-исторического общества, под руководством Александра Фетисова – заместителя председателя Правительства Самарской области, председателя регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) в Самарской области.

В рамках мероприятия будет дан старт международному проекту «Самарское Знамя» в 2019 году и будут рассмотрены планы работы регионального отделения РВИО на текущий год. В заседании примут участие члены организационного комитета патриотического проекта «Самарское Знамя», члены РВИО в Самарской области, представители Правительства Самарской области, Администрации г.о. Самара, депутаты различных уровней, учителя истории образовательных учреждений Самарской области, передает пресс-служба облправительства. 
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