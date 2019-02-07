В Самарской области стартует командное первенство по нормализации веса #ЖивиЛегче

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Первыми в него включатся структурные подразделения регионального правительства – не менее 10 сотрудников от каждого ведомства.Сейчас сотрудники ГБУЗ «СОЦМП» - Центра общественного здоровья проводят стартовое медицинское обследование членов команд - участников проекта. С учетом полученных результатов специалисты медики дадут им свои рекомендации по здоровому питанию и уровню физической активности.Финишное обследование команд состоится через 3 месяца. Судейская коллегия оценит результаты первенства по следующим параметрам: общий сброшенный избыточный вес, наибольшее количество членов команды, лучшая динамика, оптимальный коллективный индекс массы тела.Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов: «Избыточный вес является причиной ряда серьезных заболеваний. Участие в проекте «Живи Легче» в какой-то степени вызов для нашего общества и умный способ помочь людям заниматься фитнесом и правильным питанием, выбрать здоровый образ жизни».Главный врач Самарского областного центра медицинской профилактики Александр Муравец:«Исследования показывают, что организованное групповое похудение обладает более высокой эффективностью, чем одиночные попытки скинуть килограммы. Люди в команде, с одной стороны, эмоционально подбадривают и поддерживают друг друга, с другой, соперничают и быстрее добиваются результата. Дух соревнования поддерживает мотивацию людей на протяжении всего марафона. Подобные акции успешно реализуются в разных странах. На диету садятся целые города. Мы решили тоже попробовать и предлагаем всем желающим включиться в проект «Живи Легче»», передает пресс-служба облправительства.